Предвыборный год в Израиле: закон о призыве, бюджет, юридическая реформа и война в Газе

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона: Израиль вошел в предвыборный год.

Формально выборы должны состояться 27 октября 2026 года, но, как отмечает Габи Вольфсон, ждать так долго вряд ли придется: политическая реальность двигает страну к досрочным выборам. Коалиция удерживает большинство лишь формально, и две задачи определят ее судьбу: закон о призыве и государственный бюджет.

Закон о призыве: жесткая дилемма для Нетаниягу. Правительство ставит цель утвердить закон о призыве до декабря. Но формула, способная устроить и коалицию, и ультраортодоксальные партии, и Верховный суд, – почти фантастика.

Если закон будет слишком мягким, протестуют избиратели "Ликуда": "почему одни воюют, а другие только молятся?" Если будет слишком жестким – ультраортодоксальные партии могут уйти к конкурентам. Любой вариант немедленно попадет в Верховный суд, где его рассмотрение может затянуться на многие месяцы.

Второй минный слой – бюджет. Спокойным он точно не будет. Если коалиция почувствует нестабильность, провал бюджета станет удобным способом отправить страну на выборы.

Ключевая дата – конец марта. До этого момента Израиль ждет поток политических маневров, популистских инициатив и законопроектов, которые будут предложены лишь для того, чтобы понравиться своим избирателям.

Юридическая реформа никуда не исчезла. На фоне бурных споров в предварительном чтении принят закон о разделении функций юридического советника правительства. Это второй – после состава комиссии по назначению судей – конкретный результат, сохранившийся после провала большой реформы.

В отличие от громких инициатив прошлого года, этот закон сложно назвать "государственным переворотом": он обсуждался и в предыдущем правительстве Беннета-Лапида.

Партии противников Нетаниягу рискуют повторить сценарий 2022 года: слишком много игроков, слишком похожие электораты, борьба друг с другом, а не с коалицией. Если хотя бы одна из них не пройдет электоральный барьер, преимущество получит действующий премьер. Попытки создать единый блок неизбежны, но смогут ли лидеры договориться – большой вопрос.

Суд над Нетаниягу: медленно, но к финишу. Процесс длится, останавливается, снова возобновляется. Осторожные прогнозы – вердикт окружного суда в середине 2026 года.

Но движение началось: письмо к президенту с просьбой остановить процесс – первый намек на возможную сделку.

По версии политических источников, Нетаниягу хотел бы завершить судебную историю, расширить "Соглашения Авраама" и уйти из политики на своих условиях. Пока это только сценарий – но в воздухе он уже существует.

Но война продолжается, и это меняет правила. Несмотря на прекращение огня, сектор Газа остается ареной боевых действий. ХАМАС не уничтожен, и избиратели ожидают "стратегического результата".

Если Нетаниягу покажет победу – он выйдет на выборы победителем. Если война "зависнет" и параллельно появится "план двух государств" – его позиции могут обвалиться.

Предвыборный год начался. Законы будут приниматься, замораживаться, оспариваться. Публикации и сливы уже идут один за другим. "Поживём – увидим", – подводит итог Габи Вольфсон. – "Но впереди год, когда политика определит всё".

