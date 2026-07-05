Тренер Евгений Йорданов обвиняется в сексуализированном насилии в отношении еще двух учениц

Государственная прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 51-летнего Евгения Йорданова, тренера сборной по спортивной гимнастике. Он обвиняется в совершении развратных действий в отношении двух несовершеннолетних младше 16 лет, которых он тренировал в сборной. Отметим, что это дополнительное обвинительное заключение: ранее Йорданов уже был обвинен в сексуализированном насилии в отношении двух других девочек.

По данным обвинительного заключения, Йорданов, тренировавший пострадавших в рамках сборной по спортивной гимнастике, в 2018-2019 годах совершил развратные действия в отношении двух девочек во время обычных тренировок.

Девушки подали жалобы после подачи первого обвинительного заключения против Йорданова по многочисленным случаям сексуализированного насилия в отношении двух несовершеннолетних.

Суд запретил публикацию любых деталей, которые могут привести к идентификации пострадавших.