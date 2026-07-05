x
05 июля 2026
|
последняя новость: 16:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 июля 2026
|
05 июля 2026
|
последняя новость: 16:58
05 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тренер Евгений Йорданов обвиняется в сексуализированном насилии в отношении еще двух учениц

Дети
Сексуальное насилие
Прокуратура
Суд
Художественная гимнастика
время публикации: 05 июля 2026 г., 15:54 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 15:54
Тренер Евгений Йорданов обвиняется в сексуализированном насилии в отношении еще двух учениц
Yossi Zamir/Flash90

Государственная прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 51-летнего Евгения Йорданова, тренера сборной по спортивной гимнастике. Он обвиняется в совершении развратных действий в отношении двух несовершеннолетних младше 16 лет, которых он тренировал в сборной. Отметим, что это дополнительное обвинительное заключение: ранее Йорданов уже был обвинен в сексуализированном насилии в отношении двух других девочек.

По данным обвинительного заключения, Йорданов, тренировавший пострадавших в рамках сборной по спортивной гимнастике, в 2018-2019 годах совершил развратные действия в отношении двух девочек во время обычных тренировок.

Девушки подали жалобы после подачи первого обвинительного заключения против Йорданова по многочисленным случаям сексуализированного насилия в отношении двух несовершеннолетних.

Суд запретил публикацию любых деталей, которые могут привести к идентификации пострадавших.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июня 2026

Евгений Йорданов, тренер по спортивной гимнастике, подозревается в изнасиловании воспитанниц
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 мая 2026

Суд разрешил обнародовать имя тренера, подозреваемого в изнасиловании воспитанниц
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 мая 2026

Суд продлил срок ареста известного тренера по гимнастике, подозреваемого в изнасиловании воспитанниц
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 мая 2026

Суд продлил срок ареста известного тренера по гимнастике, подозреваемого в изнасиловании воспитанниц