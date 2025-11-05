x
05 ноября 2025
|
последняя новость: 09:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 ноября 2025
|
05 ноября 2025
|
последняя новость: 09:04
05 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минстрой утвердил продвижение 25 проектов "Расселение-Застройка" в восьми городах

Недвижимость
Тель-Авив
Иерусалим
Петах-Тиква
время публикации: 05 ноября 2025 г., 08:48 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 08:48
Минстрой утвердил продвижение 25 проектов "Расселение-Застройка" в восьми городах
Chen Leopold/Flash 90

Генеральный директор министерства строительства и и.о. директора государственного управления городской реновации Йегуда Моргенштерн утвердил продвижение 25 проектов "Расселение-Застройка" в восьми населенных пунктах.

В общей сложности будут снесены 4450 квартир и на их месте построены 14897 квартир.

Впервые проект "Расселение-Застройка" будет реализован в Тире, которая станет вторым после Нацерета арабским населенным пунктом, в котором начнется городская реновация.

40% проектов расположены в Иерусалиме – в комплексе а-Цуф, на проспекте Хеврон, на улице Коста-Рика, в районах Кдушей-Бавель и Катамоним.

На юге утверждены проекты в Кирьят-Гате и Сдероте.

В Петах-Тикве крупный проект (строительство 4355 квартир вместо 1271) будет реализован в районе "Метро Арлозоров".

Несколько проектов будут реализованы в старых кварталах Тель-Авива и в Яффо, два проекта – в Рамат-Гане, и один – в Од а-Шароне.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 сентября 2025

Государство готово выкупать разрушенные иранскими ракетами квартиры по цене новых
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 июля 2025

Утвержден крупный проект "Расселение-Застройка" в Ашдоде