Минстрой утвердил продвижение 25 проектов "Расселение-Застройка" в восьми городах

Генеральный директор министерства строительства и и.о. директора государственного управления городской реновации Йегуда Моргенштерн утвердил продвижение 25 проектов "Расселение-Застройка" в восьми населенных пунктах.

В общей сложности будут снесены 4450 квартир и на их месте построены 14897 квартир.

Впервые проект "Расселение-Застройка" будет реализован в Тире, которая станет вторым после Нацерета арабским населенным пунктом, в котором начнется городская реновация.

40% проектов расположены в Иерусалиме – в комплексе а-Цуф, на проспекте Хеврон, на улице Коста-Рика, в районах Кдушей-Бавель и Катамоним.

На юге утверждены проекты в Кирьят-Гате и Сдероте.

В Петах-Тикве крупный проект (строительство 4355 квартир вместо 1271) будет реализован в районе "Метро Арлозоров".

Несколько проектов будут реализованы в старых кварталах Тель-Авива и в Яффо, два проекта – в Рамат-Гане, и один – в Од а-Шароне.