Американцы покупают две израильские оборонные компании за миллиард долларов

Сразу две американские корпорации объявили за последние сутки о покупке израильских компаний оборонного сектора.

AXON, разрабатывающая технологии для служб спасения, купила израильский стартап Carbyne за 625 миллионов долларов наличными.

Carbyne, одним из первых инвесторов которой был Эхуд Барак (к этому времени уже продавший свою долю), производит центры командования и связи для спасательных операций. Ее услугами пользуются службы спасения и армии США, Израиля и Мексики.

За 10 лет своего существования компания мобилизовала у инвесторов 200 миллионов долларов.

Также вчера было объявлено, что израильская компания Orbit, поставщик систем связи для оборонной сферы, будет объединена с американской компанией Kratos Defense. Стоимость сделки - 356,3 миллиона долларов, что отражает премию в 21% к цене акций Orbit на Тель-Авивской бирже.

Завершение обеих сделок требует разрешений регуляторов.