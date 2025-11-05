x
05 ноября 2025
|
последняя новость: 09:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 ноября 2025
|
05 ноября 2025
|
последняя новость: 09:04
05 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Американцы покупают две израильские оборонные компании за миллиард долларов

Оборонка
Экзит
время публикации: 05 ноября 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 08:20
Американцы покупают две израильские оборонные компании за миллиард долларов
Hadar Youavian/FLASH90

Сразу две американские корпорации объявили за последние сутки о покупке израильских компаний оборонного сектора.

AXON, разрабатывающая технологии для служб спасения, купила израильский стартап Carbyne за 625 миллионов долларов наличными.

Carbyne, одним из первых инвесторов которой был Эхуд Барак (к этому времени уже продавший свою долю), производит центры командования и связи для спасательных операций. Ее услугами пользуются службы спасения и армии США, Израиля и Мексики.

За 10 лет своего существования компания мобилизовала у инвесторов 200 миллионов долларов.

Также вчера было объявлено, что израильская компания Orbit, поставщик систем связи для оборонной сферы, будет объединена с американской компанией Kratos Defense. Стоимость сделки - 356,3 миллиона долларов, что отражает премию в 21% к цене акций Orbit на Тель-Авивской бирже.

Завершение обеих сделок требует разрешений регуляторов.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 октября 2025

Офицеры запаса ПВО ЦАХАЛа продали за $3 млн стартап, созданный в свободное от перехвата ракет время
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 октября 2025

Кнессет утвердил финансовые гарантии для создания оборонных венчурных фондов
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 28 сентября 2025

Израильский стартап развивает "военную операционную систему"