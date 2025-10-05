N12: авиакомпания Turkish Airlines хотела бы вернуться в Израиль

По информации новостной службы N12, авиакомпания Turkish Airlines в ближайшие дни намерена обратиться за разрешением совершать полеты в Израиль. Никаких других подробностей не сообщается.

Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus до начала войны входили в число крупнейших операторов в аэропорту имени Бен-Гуриона, после начала войны они прекратили полеты в Израиль. В конце августа обе авиакомпании не стали продлевать свои права на принадлежащие им посадочные слоты, которые удерживали за собой, несмотря на введение Турцией эмбарго на торговлю с Израилем.

До начала войны авиакомпания Turkish Airlines совершала 10-16 рейсов Тель-Авив - Стамбул.