Мир

Делси Родригес принесла присягу в качестве действующего президента Венесуэлы

Венесуэла
время публикации: 06 января 2026 г., 09:39 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 09:47
Делси Родригес принесла присягу в качестве действующего президента Венесуэлы
AP Photo/Ariana Cubillos

Делси Родригес официально вступила в должность исполняющего обязанности президента Венесуэлы. Она принесла присягу на специальном заседании Национальной ассамблеи, состоявшемся в Каракасе.

"Я преисполнена боли из-за похищения двух взятых в заложники героев: президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес. Я клянусь работать без устали, чтобы обеспечить мира, духовное, экономическое и социальное спокойствие нашему народу", – заявила она.

Родригес, которой 56 лет, с 2018 года занимала пост вице-президента. Она считалась сторонницей жесткого курса, но ее заявления после захвата американцами президента Николаса Мадуро свидетельствуют о готовности к диалогу с США.

Сам Мадуро предстал перед Федеральным судом Нью-Йорка. Выдвинутые против него обвинения содержат четыре пункта: наркотерроризм, сговор с целью ввоза кокаина и еще два пункта, связанных с контрабандой оружия. Он заявил о своей невиновности и напомнил, что является президентом суверенного государства.

