x
07 июня 2026
|
последняя новость: 12:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 июня 2026
|
07 июня 2026
|
последняя новость: 12:19
07 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Компания Lego выпустила набор "Саграда Фамилия" – самый большой набор в своей истории

время публикации: 07 июня 2026 г., 11:46 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 10:31
Компания Lego выпустила набор "Саграда Фамилия" – самый большой набор в своей истории
AP Photo/Emilio Morenatti

После 144 лет строительства знаменитая барселонская базилика Саграда Фамилия приближается к завершению. На фоне этого Lego представила новый набор, позволяющий поклонникам собрать уменьшенную копию храма из тысяч деталей, сообщает CNN.

Компания продолжает расширять линейку архитектурных моделей мировых достопримечательностей – среди них уже есть Эйфелева башня, фонтан Треви и знаковые здания Нью-Йорка. Новый набор посвящен Саграде Фамилии и выпущен к столетию со дня смерти ее создателя – архитектора Антонио Гауди.

Для сборки модели потребуется 12060 деталей. В готовом виде конструкция достигает 62 сантиметров в высоту и воспроизводит черты крупнейшей церкви мира, высота которой составляет 172,5 метра. Стоимость набора также впечатляет – 799,99 долларов. Предзаказ уже открыт, однако продажи стартуют только 1 ноября.

Одной из главных особенностей модели стал эффект витражей: цветные элементы имитируют игру света, характерную для настоящей базилики. По словам главного дизайнера Lego Рока Жгалина Кобе, команда стремилась максимально бережно передать замысел Гауди, а также подчеркнуть сложность и масштаб строительства храма, превратив процесс сборки в отдельное увлекательное путешествие.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 февраля 2026

Саграда Фамилия увенчалась крестом: самый высокий храм мира достиг максимальной отметки
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 марта 2025

В Израиле начнет действовать международная программа лояльности Lego
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 12 октября 2021

Компания Lego пообещала избавить свои конструкторы от гендерных стереотипов
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 января 2013

Турки обвиняют Lego в расизме: игрушечный замок похож на мечеть Айя София