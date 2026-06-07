Компания Lego выпустила набор "Саграда Фамилия" – самый большой набор в своей истории

После 144 лет строительства знаменитая барселонская базилика Саграда Фамилия приближается к завершению. На фоне этого Lego представила новый набор, позволяющий поклонникам собрать уменьшенную копию храма из тысяч деталей, сообщает CNN.

Компания продолжает расширять линейку архитектурных моделей мировых достопримечательностей – среди них уже есть Эйфелева башня, фонтан Треви и знаковые здания Нью-Йорка. Новый набор посвящен Саграде Фамилии и выпущен к столетию со дня смерти ее создателя – архитектора Антонио Гауди.

Для сборки модели потребуется 12060 деталей. В готовом виде конструкция достигает 62 сантиметров в высоту и воспроизводит черты крупнейшей церкви мира, высота которой составляет 172,5 метра. Стоимость набора также впечатляет – 799,99 долларов. Предзаказ уже открыт, однако продажи стартуют только 1 ноября.

Одной из главных особенностей модели стал эффект витражей: цветные элементы имитируют игру света, характерную для настоящей базилики. По словам главного дизайнера Lego Рока Жгалина Кобе, команда стремилась максимально бережно передать замысел Гауди, а также подчеркнуть сложность и масштаб строительства храма, превратив процесс сборки в отдельное увлекательное путешествие.