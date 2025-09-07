"Российскую Википедию" закрывают: проект стоил почти 2 млрд рублей

Правительство РФ решило завершить ликвидацию автономной некоммерческой организации "Большая российская энциклопедия" (создателя портала "Знание", задумывавшегося как аналог "Википедии") и выделит на это 303 млн рублей (около $3,7 млн).

Эти средства пойдут на погашение долгов по зарплате, выплаты при увольнении и расчеты по обязательствам, пишет РБК.

Как отмечает The Moscow Times, общий бюджет проекта БРЭ составлял почти 2 млрд рублей ($24,5 млн). Инициатива запускалась по поручению президента РФ Владимира Путина и задумывалась как "замена "Википедии"". Но сроки реализации проекта срывались, а в конце 2024 года АНО БРЭ официально решили ликвидировать.