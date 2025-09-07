x
Экономика

"Российскую Википедию" закрывают: проект стоил почти 2 млрд рублей

Интернет
Россия
время публикации: 07 сентября 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 12:21
Скриншот главной страницы сайта Большой российской энциклопедии
Wikipedia.org. Фото: Издательство "Большая российская энциклопедия"

Правительство РФ решило завершить ликвидацию автономной некоммерческой организации "Большая российская энциклопедия" (создателя портала "Знание", задумывавшегося как аналог "Википедии") и выделит на это 303 млн рублей (около $3,7 млн).

Эти средства пойдут на погашение долгов по зарплате, выплаты при увольнении и расчеты по обязательствам, пишет РБК.

Как отмечает The Moscow Times, общий бюджет проекта БРЭ составлял почти 2 млрд рублей ($24,5 млн). Инициатива запускалась по поручению президента РФ Владимира Путина и задумывалась как "замена "Википедии"". Но сроки реализации проекта срывались, а в конце 2024 года АНО БРЭ официально решили ликвидировать.

