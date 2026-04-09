Возобновлена добыча газа на месторождении "Кариш"
время публикации: 09 апреля 2026 г., 11:42 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 11:42
Министерство энергетики и инфраструктуры объявило утром в четверг, 9 апреля, что по итогам оценки ситуации и анализа всей совокупности релевантных факторов было принято решение разрешить компании Energean приступить к возобновлению работы платформы "Кариш"
Напомним, что израильские газодобывающие платформы "Левиатан" и "Кариш" были остановлены 28 февраля в связи с войной. Платформа "Тамар" продолжала работать в ограниченном режиме.
Работа "Левиатана" была возобновлена на прошлой неделе.
