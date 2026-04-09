Экономика

Возобновлена добыча газа на месторождении "Кариш"

время публикации: 09 апреля 2026 г., 11:42 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 11:42
Возобновлена добыча газа на месторождении "Кариш"
Gershon Elinson/Flash90

Министерство энергетики и инфраструктуры объявило утром в четверг, 9 апреля, что по итогам оценки ситуации и анализа всей совокупности релевантных факторов было принято решение разрешить компании Energean приступить к возобновлению работы платформы "Кариш"

Напомним, что израильские газодобывающие платформы "Левиатан" и "Кариш" были остановлены 28 февраля в связи с войной. Платформа "Тамар" продолжала работать в ограниченном режиме.

Работа "Левиатана" была возобновлена на прошлой неделе.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 апреля 2026

Возобновлены добыча газа из месторождения "Левиатан" и экспорт в Иорданию и Египет
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 26 марта 2026

Израиль отклонил просьбу Египта и Иордании возобновить поставки газа
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 марта 2026

Минфин отменяет акциз на топливо для электростанций, чтобы предотвратить рост цен на электричество