Возобновлена добыча газа на месторождении "Кариш"

Министерство энергетики и инфраструктуры объявило утром в четверг, 9 апреля, что по итогам оценки ситуации и анализа всей совокупности релевантных факторов было принято решение разрешить компании Energean приступить к возобновлению работы платформы "Кариш"

Напомним, что израильские газодобывающие платформы "Левиатан" и "Кариш" были остановлены 28 февраля в связи с войной. Платформа "Тамар" продолжала работать в ограниченном режиме.

Работа "Левиатана" была возобновлена на прошлой неделе.