В Израиле зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, госпитализированы 200 человек
время публикации: 11 августа 2025 г., 17:59 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 17:59
В последние недели в Израиле наблюдается рост заболеваемости COVID-19. По данным новостной службы "Кан", в больницах находятся около 200 пациентов с коронавирусом, часть из них – в отделениях интенсивной терапии.
По данным Центра по контролю за заболеваниями при министерстве здравоохранения, в течение последнего года коронавирус был диагностирован у 2178 человек, 262 пациента скончались. Показатель смертности составил 12%, что считается высоким показателем.
Министерство здравоохранения рекомендует гражданам, входящим в "группу риска", пройти вакцинацию.
