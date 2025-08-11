В Израиле зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, госпитализированы 200 человек

В последние недели в Израиле наблюдается рост заболеваемости COVID-19. По данным новостной службы "Кан", в больницах находятся около 200 пациентов с коронавирусом, часть из них – в отделениях интенсивной терапии.

По данным Центра по контролю за заболеваниями при министерстве здравоохранения, в течение последнего года коронавирус был диагностирован у 2178 человек, 262 пациента скончались. Показатель смертности составил 12%, что считается высоким показателем.

Министерство здравоохранения рекомендует гражданам, входящим в "группу риска", пройти вакцинацию.