11 августа 2025
11 августа 2025
Здоровье

В Израиле зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, госпитализированы 200 человек

Минздрав
Covid-19
время публикации: 11 августа 2025 г., 17:59
В Израиле зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, госпитализированы 200 человек
Yonatan Sindel/Flash90

В последние недели в Израиле наблюдается рост заболеваемости COVID-19. По данным новостной службы "Кан", в больницах находятся около 200 пациентов с коронавирусом, часть из них – в отделениях интенсивной терапии.

По данным Центра по контролю за заболеваниями при министерстве здравоохранения, в течение последнего года коронавирус был диагностирован у 2178 человек, 262 пациента скончались. Показатель смертности составил 12%, что считается высоким показателем.

Министерство здравоохранения рекомендует гражданам, входящим в "группу риска", пройти вакцинацию.

Здоровье
