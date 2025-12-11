x
11 декабря 2025
11 декабря 2025
11 декабря 2025
последняя новость: 22:00
11 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Гиди Гов лишен водительских прав на два года и оштрафован на 3000 шекелей

время публикации: 11 декабря 2025 г., 21:43 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 21:48
Гиди Гов лишен водительских прав на два года и оштрафован на 3000 шекелей
Moshe Shai/FLASH90

Суд по транспортным делам утвердил сделку с правосудием, в соответствии с которой 75-летний шоумен Гиди Гов будет приговорен к относительно мягкому наказанию, учитывая серьезность последствий его поступка: его лишат водительских прав на два года, он также должен будет уплатить штраф в размере 3000 шекелей.

Он был также приговорен к условному трехмесячному сроку заключения в течение трех лет. Гов выразил раскаяние в своем поступке и признал свою ответственность за его последствия.

Напомним, Гиди Гов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, около трех месяцев назад совершил аварию с 11 пострадавшими: он врезался в восемь автомобилей на трассе Аялон.

