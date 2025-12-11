Гиди Гов лишен водительских прав на два года и оштрафован на 3000 шекелей

Суд по транспортным делам утвердил сделку с правосудием, в соответствии с которой 75-летний шоумен Гиди Гов будет приговорен к относительно мягкому наказанию, учитывая серьезность последствий его поступка: его лишат водительских прав на два года, он также должен будет уплатить штраф в размере 3000 шекелей.

Он был также приговорен к условному трехмесячному сроку заключения в течение трех лет. Гов выразил раскаяние в своем поступке и признал свою ответственность за его последствия.

Напомним, Гиди Гов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, около трех месяцев назад совершил аварию с 11 пострадавшими: он врезался в восемь автомобилей на трассе Аялон.