x
19 апреля 2026
19 апреля 2026
19 апреля 2026
последняя новость: 16:48
19 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Здоровье

Минздрав: больницы на севере Израиля возвращаются к работе в обычном режиме

время публикации: 19 апреля 2026 г., 15:49 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 15:52
Минздрав: больницы на севере Израиля возвращаются к работе в обычном режиме
Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что в соответствии с указаниями Командования тылом и по итогам оценки текущей ситуации всем больницам на севере страны предписано прекратить работу в подземных помещениях и вернуться к обычной деятельности в наземных корпусах. Кроме того, в соответствии с действующей оборонной политикой, все поликлиники и амбулаторные клиники открыты для приема пациентов.

Вместе с тем в минздраве подчеркивают, что больницы и больничные кассы продолжают сохранять полную готовность. Медицинским центрам предписано поддерживать возможность в течение нескольких часов вновь перевести работу в подземный формат, если этого потребует изменение обстановки.

Минздрав сообщает, что продолжает проводить регулярные оценки ситуации и поддерживает постоянную связь со всеми релевантными структурами, чтобы обеспечить непрерывность медицинской помощи при сохранении безопасности пациентов и медперсонала.

