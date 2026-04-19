Минздрав: больницы на севере Израиля возвращаются к работе в обычном режиме

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что в соответствии с указаниями Командования тылом и по итогам оценки текущей ситуации всем больницам на севере страны предписано прекратить работу в подземных помещениях и вернуться к обычной деятельности в наземных корпусах. Кроме того, в соответствии с действующей оборонной политикой, все поликлиники и амбулаторные клиники открыты для приема пациентов.

Вместе с тем в минздраве подчеркивают, что больницы и больничные кассы продолжают сохранять полную готовность. Медицинским центрам предписано поддерживать возможность в течение нескольких часов вновь перевести работу в подземный формат, если этого потребует изменение обстановки.

Минздрав сообщает, что продолжает проводить регулярные оценки ситуации и поддерживает постоянную связь со всеми релевантными структурами, чтобы обеспечить непрерывность медицинской помощи при сохранении безопасности пациентов и медперсонала.