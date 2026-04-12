Больницы Хайфы постепенно возвращаются к работе в наземном формате

Министерство здравоохранения сообщает, что в соответствии с изменением инструкций Командования тылом, по итогам оценки ситуации, больницы Хайфы начали постепенный переход от подземной работы в защищенных от ракетных обстрелов пространствах к работе в наземном формате.

Больницы РАМБАМ, "Бней-Цион" и "Кармель" осуществляют этот шаг поэтапно и под контролем, при сохранении готовности и возможности в течение нескольких часов вновь перейти к подземному формату работы, если это потребуется.

В воскресенье министерство здравоохранения разошлет всем больницам указания по поэтапному расширению деятельности при сохранении полной готовности к возвращению к чрезвычайному режиму.

Министерство продолжает проводить постоянные оценки ситуации и непрерывно следить за развитием событий, а также поддерживает постоянную связь со всеми соответствующими структурами, чтобы обеспечить непрерывное оказание медицинских услуг в необходимом объеме при сохранении безопасности пациентов и медицинского персонала.

Отметим, что в конце минувшей недели к работе в наземном формате вернулись больницы в других районах страны, признанных "зелеными" после прекращения ракетных обстрелов из Ирана в связи с перемирием. Север продолжает оставаться под обстрелами из Ливана.