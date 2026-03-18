В детском отделении больницы "Шамир - Асаф а-Рофе" выявлены два новых случая кори
время публикации: 18 марта 2026 г., 14:53 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 14:53
Больница "Шамир – Асаф а-Рофе" сообщила, что в отделении интенсивной терапии для детей были выявлены два случая заболевания корью – у пациента и у члена медперсонала отделения.
Администрация больницы призвала всех, кто в последние семь дней находился в отделении интенсивной терапии, проверить свой статус вакцинации, в случае появления первых симптомов обратиться в поликлинику больничной кассы.
Свой статус вакцинации можно узнать в поликлинике или по телефону *5400.
