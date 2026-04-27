Здоровье

Биоинженерная жевательная резинка уничтожает микробов, связанных с раком, в полости рта

Онкология
Исследования
Медицина
время публикации: 27 апреля 2026 г., 07:07 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 07:08
Ученые из Школы стоматологической медицины выяснили, что экстракты из биоинженерной жевательной резинки способны существенно снижать уровень трех микроорганизмов, связанных с развитием плоскоклеточного рака головы и шеи (HNSCC). Это открывает перспективы создания более доступных и эффективных методов терапии. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Плоскоклеточный рак головы и шеи – это распространенная форма онкологии, поражающая слизистые оболочки рта и горла. Болезнь нередко протекает агрессивно и часто выявляется на поздних стадиях, что ухудшает прогноз. По словам ученых, многие современные противораковые препараты не дали значимого прогресса в повышении выживаемости или качества жизни пациентов, что подчеркивает необходимость поиска новых подходов.

В своем исследовании команда опиралась на предыдущие разработки – жевательную резинку на основе бобов лаблаб, содержащую природный противовирусный белок FRIL. Они проанализировали влияние этой разработки на три патогена, связанных с раком: вирус папилломы человека (ВПЧ), а также бактерии Porphyromonas gingivalis и Fusobacterium nucleatum, изучив образцы полости рта у пациентов с HNSCC. Выяснилось, что экстракты значительно уменьшают количество ВПЧ – на 93% в слюне и на 80% в образцах после полоскания. При добавлении в состав протегрина – антимикробного пептида – одна доза практически полностью устраняла вредные бактерии Pg и Fn, при этом не затрагивая полезную микрофлору. Это выгодно отличает метод от лучевой терапии, которая, напротив, снижает уровень полезных бактерий и способствует росту патогенных дрожжей, таких как Candida albicans.

