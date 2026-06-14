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Израиль

При ударе по Бейруту было применено четыре точных боеприпаса

Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 14 июня 2026 г., 14:50 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 14:52
При ударе по Бейруту было применено четыре точных боеприпаса
AP Photo/Ariel Schalit

Как сообщают израильские СМИ, в ударе по командному центру "Хизбаллы" в Бейруте участвовали два самолета ВВС ЦАХАЛа. Было задействовано четыре точных боеприпаса.

Согласно государственному новостному агентству Ливана, в результате израильского удара по бейрутскому району Дахия погиб один человек, четверо получили ранения.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что из атакованного командного центра направлялись удары террористов по территории Израиля и действующим на юге Ливана военнослужащим.

Израиль
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