При ударе по Бейруту было применено четыре точных боеприпаса
время публикации: 14 июня 2026 г., 14:50 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 14:52
Как сообщают израильские СМИ, в ударе по командному центру "Хизбаллы" в Бейруте участвовали два самолета ВВС ЦАХАЛа. Было задействовано четыре точных боеприпаса.
Согласно государственному новостному агентству Ливана, в результате израильского удара по бейрутскому району Дахия погиб один человек, четверо получили ранения.
Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что из атакованного командного центра направлялись удары террористов по территории Израиля и действующим на юге Ливана военнослужащим.
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