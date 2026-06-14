При ударе по Бейруту было применено четыре точных боеприпаса

Как сообщают израильские СМИ, в ударе по командному центру "Хизбаллы" в Бейруте участвовали два самолета ВВС ЦАХАЛа. Было задействовано четыре точных боеприпаса.

Согласно государственному новостному агентству Ливана, в результате израильского удара по бейрутскому району Дахия погиб один человек, четверо получили ранения.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что из атакованного командного центра направлялись удары террористов по территории Израиля и действующим на юге Ливана военнослужащим.