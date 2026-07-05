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Здоровье

У пойманной в Цур-Игале лисицы диагностировали бешенство

Бешенство
Животные
время публикации: 05 июля 2026 г., 19:17 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 19:23
У пойманной в Цур-Игале лисицы диагностировали бешенство
Maor Kinsbursky/Flash90

Пойманная в Цур-Игале лисица оказалась заражена бешенством. Об этом стало известно после получения результатов лабораторных исследований. Сообщение об инциденте передано в министерство здравоохранения.

Это уже 75-й случай бешенства, зарегистрированный в Израиле с начала года. Для сравнения, в прошлом году был зафиксирован рекордный показатель — 103 случая. По оценкам специалистов, в текущем году число случаев может оказаться еще выше.

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