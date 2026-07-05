У пойманной в Цур-Игале лисицы диагностировали бешенство

Пойманная в Цур-Игале лисица оказалась заражена бешенством. Об этом стало известно после получения результатов лабораторных исследований. Сообщение об инциденте передано в министерство здравоохранения.

Это уже 75-й случай бешенства, зарегистрированный в Израиле с начала года. Для сравнения, в прошлом году был зафиксирован рекордный показатель — 103 случая. По оценкам специалистов, в текущем году число случаев может оказаться еще выше.