Трагедия в яслях Реховота: четырехмесячная девочка скончалась во сне

Волонтеры спасательной службы "Ихуд Ацала" проводили реанимацию четырехмесячной девочки, которая потеряла сознание во время пребывания в яслях.

Сотрудники детского сада пытались разбудить девочку, которая долго не просыпалась, и увидев, что малышка не реагирует, обратились в экстренные службы.

Парамедики и фельдшеры начали реанимационные мероприятия, параллельно с реанимацией они доставили младенца в больницу "Каплан" в Реховоте.

Врачи в больнице констатировали смерть девочки.