Трагедия в яслях Реховота: четырехмесячная девочка скончалась во сне
время публикации: 07 декабря 2025 г., 13:40 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 13:40
Волонтеры спасательной службы "Ихуд Ацала" проводили реанимацию четырехмесячной девочки, которая потеряла сознание во время пребывания в яслях.
Сотрудники детского сада пытались разбудить девочку, которая долго не просыпалась, и увидев, что малышка не реагирует, обратились в экстренные службы.
Парамедики и фельдшеры начали реанимационные мероприятия, параллельно с реанимацией они доставили младенца в больницу "Каплан" в Реховоте.
Врачи в больнице констатировали смерть девочки.
