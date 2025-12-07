x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Трагедия в яслях Реховота: четырехмесячная девочка скончалась во сне

Погибшие
Дети
Реховот
время публикации: 07 декабря 2025 г., 13:40
Трагедия в яслях Реховота: четырехмесячная девочка скончалась во сне
Yonatan SIndel/Flash90

Волонтеры спасательной службы "Ихуд Ацала" проводили реанимацию четырехмесячной девочки, которая потеряла сознание во время пребывания в яслях.

Сотрудники детского сада пытались разбудить девочку, которая долго не просыпалась, и увидев, что малышка не реагирует, обратились в экстренные службы.

Парамедики и фельдшеры начали реанимационные мероприятия, параллельно с реанимацией они доставили младенца в больницу "Каплан" в Реховоте.

Врачи в больнице констатировали смерть девочки.

Здоровье
