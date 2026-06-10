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Израиль

При эвакуации форпоста в Гуш-Эционе сотруднице МАГАВа сломали нос

Иудея и Самария
МАГАВ
время публикации: 10 июня 2026 г., 12:00 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 12:00
При эвакуации форпоста в Гуш-Эционе сотруднице МАГАВа сломали нос
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на среду сотрудники служб безопасности проводили операцию по эвакуации незаконного форпоста, созданного в районе поселения Маале-Амос в зоне ответственности территориальной бригады "Эцион".

Операция проводилась по распоряжению командующего Центральным военным округом. После прибытия на место военнослужащие и сотрудники полиции объявили территорию закрытой военной зоной и потребовали от находившихся там людей покинуть ее.

По данным полиции и армии, при начале эвакуации сотрудники сил безопасности столкнулись с активным сопротивлением. Участники акции блокировали инженерную технику и вступили в столкновения с военнослужащими и полицейскими.

В ходе инцидента пострадали три военнослужащие пограничной полиции МАГАВ. Одна из них получила удар кулаком в лицо и была доставлена в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме с переломом носа. Еще две военнослужащие обратились за медицинской помощью после того, как в их сторону был распылен слезоточивый газ.

Для восстановления порядка были применены средства для разгона демонстраций.

Во время операции был задержан 18-летний подозреваемый в нападении на сотрудников сил безопасности. Он передан полиции для дальнейшего расследования.

Следствие продолжается. В полиции заявляют, что возможны новые задержания по этому делу.

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