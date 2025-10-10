x
10 октября 2025
Израиль

Израильский чиновник: ХАМАС может освободить заложников раньше, мы к этому готовы

время публикации: 10 октября 2025 г., 21:04 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 21:23
Высокопоставленный израильский чиновник прокомментировал соглашение об освобождении заложников, заявив, что "предполагается, ХАМАС освободит всех в понедельник, но мы готовимся ко всем возможностям – в том числе к тому, что освобождение произойдет раньше". Об этом сообщает Ynet.

По его словам, "это может произойти в любои из этих дней, они (ХАМАС) обязаны завершить освобождение в течение 72 часов, до 12:00 понедельника". Он отметил, что "с этого момента и до полудня понедельника освобождение возможно, и все наши системы готовы к такому варианту событий, хотя признаков, что это будет так, пока нет".

Чиновник добавил: "Мы требовали передать всех 20 живых заложников одновременно, но также готовимся к возможности, что они будут освобождать похищенных поэтапно, в течение 72 часов".

