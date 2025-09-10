x
10 сентября 2025




Израиль

Житель Иерусалима часами избивал мать: "Убить тебя – это благодеяние"

Полиция
Иерусалим
Семейное насилие
время публикации: 10 сентября 2025 г., 16:32 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 16:32

Пресс-служба полиции Израиля

Полиция завершила расследование в отношении 40-летнего жителя Иерусалима, подозреваемого в жестоком избиении собственной матери. Нападение произошло в ночь на 29 августа: более четырех часов мужчина избивал свою мать, наносил ей многочисленные удары по лицу и по телу, пинал ее, выкручивал ей руки, душил ее обеими руками и угрожал ее убить.

По сообщению полиции, подозреваемый утверждал, что его мать "хуже Гитлера", и что "убить ее это благодеяние ("мицва")". В полицию обратились медицинские работники больничной кассы: женщина на следующий день обратилась в поликлинику за медицинской помощью, у нее были сильные ушибы и внутричерепное кровоизлияние. Из поликлиники пострадавшую доставили в больницу.

Полиция начала розыски ее сына, во второй половине дня он был задержан. По завершении расследования отдел обвинений полиции Иерусалима подал в суд обвинительное заключение: иерусалимцу вменяется нападение на престарелого, повлекшее тяжкий вред здоровью и угрозы.

