10 сентября 2025
10 сентября 2025
Израиль

В Самарии взорвана квартира еще одного террориста

Иудея и Самария
Террористы
ЦАХАЛ
время публикации: 10 сентября 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 08:43
В Самарии взорвана квартира еще одного террориста
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля в Кафр Абуше, к востоку от Калькилии и Туль-Карема, взорвала квартиру террориста Абдуллы Бушнака Дафара, причастного к убийству 67-летнего израильтянина Амнона Мохтара из Петах-Тиквы 22 июня 2024 года.

Дома двух других террористов, причастных к этому убийству, были снесены ранее.

Отметим, что за последние часы в Самарии были разрушены дома четырех террористов, причастных к убийствам израильтян.

Амнон Мохтар был владельцем овощного ларька на городском рынке и в течение многих лет покупал овощи в Калькилии, где многие продавцы его знали. У Амнона остались жена и пятеро детей.

Израиль
