x
10 сентября 2025
|
последняя новость: 20:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 сентября 2025
|
10 сентября 2025
|
последняя новость: 20:08
10 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

СМИ: лидеры ХАМАСа в Дохе избежали ликвидации благодаря мобильным телефонам

Катар
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 10 сентября 2025 г., 18:56 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 19:16
СМИ: лидеры ХАМАСа в Дохе избежали ликвидации благодаря мобильным телефонам
AP Photo/ Julio Cortez

В зарубежных СМИ обсуждаются различные версии того, почему операция Израиля по ликвидации лидеров ХАМАСа в Катаре оказалась менее успешной, чем ожидалось.

Одну из наиболее популярных версий излагает в издании JFeed журналист Гила Айзексон. Она утверждает, что незадолго до атаки израильских ВВС лидеры ХАМАСа, присутствовавшие на встрече, вышли на молитву, оставив мобильные телефоны в комнате. Израильская разведка, ориентируясь на сигналы устройств, полагала, что цели находятся в помещении, и нанесла удар по пустой комнате.

Эту версию также озвучивали израильский журналист Амит Сегаль и радиостанция "Кан Бет".

В 16:11 10 сентября ЦАХАЛ и ШАБАК заявили, что израильские ВВС осуществили в Дохе, столице Катара, целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС.

Через несколько часов после атаки ХАМАС распространил заявление, согласно которому попытка Израиля ликвидировать лидеров этой организации во время встречи в Дохе, провалилась. ХАМАС подтвердил гибель пяти "активистов", а также смерть сотрудника службы безопасности Катара. При этом утверждается, что все члены политбюро ХАМАСа живы. Однако спустя сутки никто из тех, кто назывался в качестве потенциальных целей атаки, не появился перед камерами. Израиль, со своей стороны, заявляет, что ждет подтверждения, что цели были поражены.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 сентября 2025

ХАМАС распространил фото "шахидов", убитых 9 сентября в Дохе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 сентября 2025

Türkiye Gazetesi: разведка Турции предупредила ХАМАС о предстоящей атаке ВВС ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 сентября 2025

Трамп заявил, что узнал о планах Израиля нанести удар в Дохе слишком поздно, чтобы вмешаться
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 сентября 2025

ХАМАС официально заявил, что лидеры организации живы после атаки в Дохе