СМИ: лидеры ХАМАСа в Дохе избежали ликвидации благодаря мобильным телефонам

В зарубежных СМИ обсуждаются различные версии того, почему операция Израиля по ликвидации лидеров ХАМАСа в Катаре оказалась менее успешной, чем ожидалось.

Одну из наиболее популярных версий излагает в издании JFeed журналист Гила Айзексон. Она утверждает, что незадолго до атаки израильских ВВС лидеры ХАМАСа, присутствовавшие на встрече, вышли на молитву, оставив мобильные телефоны в комнате. Израильская разведка, ориентируясь на сигналы устройств, полагала, что цели находятся в помещении, и нанесла удар по пустой комнате.

Эту версию также озвучивали израильский журналист Амит Сегаль и радиостанция "Кан Бет".

В 16:11 10 сентября ЦАХАЛ и ШАБАК заявили, что израильские ВВС осуществили в Дохе, столице Катара, целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС.

Через несколько часов после атаки ХАМАС распространил заявление, согласно которому попытка Израиля ликвидировать лидеров этой организации во время встречи в Дохе, провалилась. ХАМАС подтвердил гибель пяти "активистов", а также смерть сотрудника службы безопасности Катара. При этом утверждается, что все члены политбюро ХАМАСа живы. Однако спустя сутки никто из тех, кто назывался в качестве потенциальных целей атаки, не появился перед камерами. Израиль, со своей стороны, заявляет, что ждет подтверждения, что цели были поражены.