"В объятиях Синуара": ЦАХАЛ опубликовал фотографию ликвидированного сотрудника "Аль-Джазиры"

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи в своем блоге в соцсети Х опубликовал фотографию, на которой запечатлен "журналист" телеканала "Аль-Джазира" Анас аш-Шариф в объятиях Яхьи Синуара.

"Как мы говорили с самого начала, а некоторые отказывались нам верить: в сборищах террористов участвуют только террористы. Анас Аш-Шариф был не журналистом, а террористом", – говорится в комментариях к фотографии.

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Анаса аш-Шарифа в ночь на 11 августа. По данным израильских спецслужб, аш-Шариф отвечал за планирование и осуществление ракетных обстрелов гражданских целей в Израиле и сил ЦАХАЛа, он действовал под прикрытием "Аль-Джазиры", имея удостоверение корреспондента этого телеканала.

Пресс-служба Армии обороны Израиля отмечает: хотя редакция "Аль-Джазиры" пыталась отрицать то, что ее сотрудники являются боевиками ХАМАСа, в ходе военной операции в секторе Газы были обнаружены многочисленные документы, подтверждающие этот факт. В частности, имя Анаса аш-Шарифа фигурировало в списках боевиков ХАМАСа, в журналах курсов подготовки боевиков, в телефонных справочниках организации и в ее зарплатных ведомостях.

Отметим, что еще в октябре 2024 года ЦАХАЛ опубликовал обнаруженные в Газе документы ХАМАСа и "Исламского джихада", подтверждающие, что шестеро "журналистов", работающих в Газе на катарский телеканал "Аль-Джазира", являются активистами и боевиками этих террористических организаций. Одним из шести "журналистов" был Анас аш-Шариф.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" заявляет, что в результате удара ЦАХАЛа по "палатке журналистов" около больницы "Шифа" в городе Газа были убиты пять их сотрудников: корреспондент Анас аш-Шариф, корреспондент Мухаммад Крейкэ, оператор Ибрагим Заэр, оператор Муамин Алиуа и водитель Мухаммад Нуфаль. Хамасовский "Палестинский информационный центр" называет имена еще двух убитых в результате этой атаки: Мухаммад аль-Халиди (его тоже называют журналистом) и Исмаил аль-Гуль. Минздрав Газы (структура ХАМАСа) подтверждает гибель семи человек в результате этой атаки, есть также раненые.