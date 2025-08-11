У побережья Хадеры ведутся поиски юноши, пропавшего во время купания в море

У побережья Хадеры ведутся поиски 18-летнего юноши, который зашел в море, оставив на берегу свои вещи, и не вернулся за ними. Существуют опасения, что он мог утонуть.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в полицию обратились друзья пропавшего юноши.

Поиск пропавшего ведется с полицейского вертолета и с помощью катеров морской полиции. На берегу юношу ищут сотрудники полиции и добровольцы.