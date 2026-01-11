"Кешет": Яир Нетаниягу стал членом ЦК "Ликуда"

Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, стал членом ЦК "Ликуда". Как сообщает "Кешет", Нетаниягу-младший получил должность без голосования в рамках договоренностей в отделении "Ликуда" в Маале Йосеф.

Это отделение возглавляет депутат Сасон Гуэта.

Источник в "Ликуде" заявил, что назначение Яира Нетаниягу свидетельствует о намерении сына премьер-министра "действовать в общественном поле".

В октябре 2025 года Яир Нетаниягу выдвигал свою кандидатуру на должность члена правления Всемирной сионистской организации. После многочисленных дискуссий на конференции назначение утверждено не было.