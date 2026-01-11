x
11 января 2026
11 января 2026
Израиль

"Кешет": Яир Нетаниягу стал членом ЦК "Ликуда"

Ликуд
Выборы 2026
время публикации: 11 января 2026 г., 14:20 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 14:20
"Кешет": Яир Нетаниягу стал членом ЦК "Ликуда"
Aleksey Nikolskyi/Sputnik Kremlin Pool Photo via AP

Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, стал членом ЦК "Ликуда". Как сообщает "Кешет", Нетаниягу-младший получил должность без голосования в рамках договоренностей в отделении "Ликуда" в Маале Йосеф.

Это отделение возглавляет депутат Сасон Гуэта.

Источник в "Ликуде" заявил, что назначение Яира Нетаниягу свидетельствует о намерении сына премьер-министра "действовать в общественном поле".

В октябре 2025 года Яир Нетаниягу выдвигал свою кандидатуру на должность члена правления Всемирной сионистской организации. После многочисленных дискуссий на конференции назначение утверждено не было.

Израиль
