"Рафаэль" проведет испытания, в Крайот будет слышен шум и взрывы
время публикации: 11 марта 2026 г., 08:36 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 08:41
Оборонный концерн "Рафаэль" продолжает непрерывную работу в поддержку военных усилий ЦАХАЛа. В среду, 11 марта в утренние часы на территории института "Махон Давид" в Крайот состоятся запланированные и контролируемые испытания, в ходе которых могут быть слышны шум и взрывы.
Спасательные службы и службы безопасности уведомлены об испытаниях и находятся с концерном в постоянном контакте, о любых дополнительных событиях в сфере безопасности будет сообщено дополнительно.
