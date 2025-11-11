Военная цензура: видеозапись из "Сде-Тейман" была разрешена к публикации

Заместитель главного военного цензора Меир Малка на заседании парламентской комиссии по обороне и иностранным делам заявил, что видеозапись из изолятора "Сде-Тейман" была проверена перед показом на 12-м телеканале. Со стороны цензуры не было возражений против публикации.

Меир Малка отметил, что видеозапись использовалась в качестве доказательств по делу о жестоком обращении израильскими военными с палестинскими заключенными.

Новостная служба N12 отмечает, что на прошлой неделе вопрос о видеозаписи был задан другому представителю военной цензуры – Рону Карниэли, который заявил, что не уполномочен отвечать на вопросы, касающиеся работы его ведомства.