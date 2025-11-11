Полиция перекрыла улицы в Кфар-Сабе для организации похорон Адара Голдина

Полиция завершила подготовку к похоронной процессии лейтенанта Адара Голдина, останки которого были возвращены из сектора Газы через 11 лет после его гибели. Сообщается, что введены временные изменения в организации дорожного движения на подъездах к военному кладбищу в Кфар-Сабе.

С раннего утра полиция дежурит на улицах города, регулируя движение и обеспечивая порядок перед началом траурного шествия, в котором ожидается участие десятков тысяч человек.

До 14:00 будут перекрыты для движения обычного транспорта следующие улицы:

– улица Вейцман на участке от Тель-Хай до Ривка Гувер в восточном направлении,

– улица Вейцман на участке между Нордау до Тель-Хай в западном направлении,

– улица А-Эмек на участке от А-Кармель до Аразим,

– улица А-Галиль на участке от Гадна до Вейцман в южном направлении,

– улица Ривка Гувер будет открыта только для выезда в западном направлении.

Водителям рекомендуется заранее спланировать маршрут, а также следить за обновлениями в навигационном приложении Waze, СМИ и по телефону в информационном центре полиции 110.