Возбуждено расследование против полицейских, раздевших демонстранта в Еврейском университете

Отдел внутренних расследований полиции (МАХАШ) начал расследование в отношении полицейских, которые во время задержания гражданина за выкрики в отношении министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира полностью раздели его. Пострадавший, учитель Алек Ефремов, также приглашен в МАХАШ дать свои показания по этому делу.

Напомним, инцидент произошел в конце минувшей недели во время церемонии вручения дипломов, на которую Бен-Гвир пришел поддержать свою супругу Айелет, получившую вторую академическую степень.

Один из присутствующих, сопровождавший свою сестру педагог Алек Ефремов, выкрикнул в адрес Бен-Гвира: "Расист, каханист" и был подвергнут унизительному задержанию и обыску с раздеванием.

Молодой человек рассказал, что его отвели подальше от камер, заставили раздеться, снять нижнее белье и присесть на колени. "Я не понимал, что происходит, и был в полном шоке, меня сковали по рукам и ногам. Это был просто кошмар, как будто мы живем в Советском Союзе".