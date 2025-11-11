"Аль-Хадат": Джаред Кушнер встречался с Ясиром Абу Шабабом в штабе США в Кирьят-Гате

Саудовский канал "Аль-Хадат" сообщил, что спецпосланник президента США Джаред Кушнер встречался с главой "антихамасовской милиции" Ясиром Абу Шабабом. Эта встреча проходила на территории Израиля.

По словам источников издания, встреча проходила в штабе американского командования на юге Израиля (речь, по всей видимости, идет о штабе по координации действий Израиля и США в Кирьят-Гате. прим.ред.). На встрече обсуждалась роль сил Абу Шабаба в районах, оставленных ХАМАСом, а также кризис вокруг боевиков ХАМАСа, находящихся в туннеле в районе Рафиаха.

Источник также сообщил, что представители "Абу Шабаба" ежедневно бывают в штабе американского командования в Кирьят-Гате.

Израильская радиостанция "Кан Бет" передала, что источники в Иерусалиме отрицают, что Кушнер встречался с Абу Шабабом на территории Израиля.