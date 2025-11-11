x
11 ноября 2025
Израиль

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи уходит в отставку

время публикации: 11 ноября 2025 г., 13:53 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 13:59
Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи уходит в отставку
Пресс-служба ЦАХАЛа

После 25 лет службы глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи, ставший за годы войны легендарной фигурой, уходит в отставку и покидает армию.

Как сообщает "Маарив", в армии Авихая Эдраи прозвали "Коах Эдраи" – "Силы Эдраи" по аналогии с выражениями "Коах ЦАХАЛ" и т.п.

Авихай Эдраи сделал работу с арабоязычной общественностью по всему миру почти личной: его лицо узнаваемо, а его манера говорить очень запоминается. Именно Авихай Эдраи публиковал обращения в мессенджерах и различных социальных сетях, включая предупреждения перед ударами и карты зон будущих операций.

Манера подачи и доверие зрителей сделали его важным инструментом стратегической коммуникации ЦАХАЛа. На аккаунт Авихая Эдраи в социальной сети Х подписаны более 830 тысяч человек.

