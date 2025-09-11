На ребенка упали футбольные ворота в Иерусалиме, он в тяжелом состоянии
время публикации: 11 сентября 2025 г., 19:24 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 19:28
Девятилетний мальчик получил тяжелые травмы в результате несчастного случая на футбольной площадке в районе Цур-Бахер в Иерусалиме.
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение, что на ребенка упали футбольные ворота. Мальчика доставили в местную клинику, персонал которой вызвал скорую помощь.
Парамедики и фельдшеры сообщили, что мальчик получил серьезную травму живота и внутренних органов, когда на него упала металлическая штанга футбольных ворот.
Оказав пострадавшему неотложную помощь, бригада МАДА эвакуировала его в больницу "Адаса Эйн-Керем" в тяжелом, но стабильном состоянии.
Ссылки по теме