На ребенка упали футбольные ворота в Иерусалиме, он в тяжелом состоянии

Девятилетний мальчик получил тяжелые травмы в результате несчастного случая на футбольной площадке в районе Цур-Бахер в Иерусалиме.

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение, что на ребенка упали футбольные ворота. Мальчика доставили в местную клинику, персонал которой вызвал скорую помощь.

Парамедики и фельдшеры сообщили, что мальчик получил серьезную травму живота и внутренних органов, когда на него упала металлическая штанга футбольных ворот.

Оказав пострадавшему неотложную помощь, бригада МАДА эвакуировала его в больницу "Адаса Эйн-Керем" в тяжелом, но стабильном состоянии.