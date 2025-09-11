Ультраортодоксы протестуют против призыва в ЦАХАЛ: пробки в центре страны

Полиция объявила незаконной акцию протеста ультраортодоксов на шоссе 4 у въезда в Бней-Брак: протестующие перегородили проезжую часть, оскорбляют полицейских и отказываются освободить дорогу.

Ожидается, что в ближайшее время полиция будет силой удалять демонстрантов с проезжей части. Из-за акции протеста в районе возникли пробки, шоссе номер 4 перекрыто от развязки Алуф-Саде в северном направлении и от развязки Эм а-Мошавот в южном направлении.