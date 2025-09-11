Вооруженное нападение в Тель-Авиве, тяжело ранен 16-летний подросток

Подросток в возрасте 16 лет получил тяжелые проникающие ранения в результате нападения на улице Овадия Бейдани в Тель-Авиве.

Прибывшие на место фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали ему неотложную помощь, после чего эвакуировали пострадавшего в больницу "Шиба" в тяжелом состоянии.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.