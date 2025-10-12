x
Израиль

В Кармиэле похоронили Елену Гиллер, мать Ярослава Гиллера, убитого террористами 7.10

время публикации: 12 октября 2025 г., 16:11 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 16:11
В Кармиэле похоронили Елену Гиллер, мать Ярослава Гиллера, убитого террористами 7.10
AP Photo/Mindaugas Kulbis

В воскресенье, 12 октября, в Кармиэле состоялись похороны 56-летней Елены Гиллер, два года назад потерявшей одного из сыновей – Ярослава, убитого террористами на фестивале Nova 7 октября 2023 года. Ему было 27 лет.

Сайт zhk.co.il приводит слова Алекса (Саши) Гиллера, сына Елены, "она так и не оправилась от того чёрного дня".

Судя по публикации, Елена страдала психическим заболеванием, после гибели одного из сыновей состояние женщины ухудшилось, ее несколько раз помещали в психиатрические больницы.

В прошлый четверг, 9 октября, Алекс не смог дозвониться до матери, вызвал полицию, дверь в квартиру взломали и нашли тело Елены, вокруг которого лежали таблетки.

Алекс сумел добиться, чтобы Елену похоронили рядом с Ярославом на кладбище в Кармиэле. Сначала от него "хевра кадиша" потребовала непомерную сумму, лишь после публикации в соцсетях и вмешательства муниципалитета Кармиэля сумма была снижена в шесть раз.

Напомним, что в феврале 2025 года ушел из жизни житель Кармиэля Владислав Бонгарт, который был отцом 21-летней Софии Бонгарт, убитой террористами 7 октября 2023 года на фестивале Nova. Тогда сообщалось, что Владислав Бонгарт "не выдержал тоски по дочери".

Список погибших в ходе войны Израиля с террором, начавшейся в октябре 2023 года (обновляется)

