12 октября 2025
Израиль

время публикации: 12 октября 2025 г., 14:57 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 15:24
Около Герцлии в море замечена акула
Tal Gal/Flash90

В воскресенье, 12 октября, недалеко от Герцлии в море была замечена акула. Предположительно, речь вновь идет о китовой акуле, которая находится у средиземноморского побережья Израиля уже несколько недель.

Акула, которую назвали Офек, ранее стала причиной закрытия пляжей в Ашдоде, Ашкелоне, Бат-Яме и других городах.

Но в Герцлии о закрытии пляжей не объявляли.

