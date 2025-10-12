Около Герцлии в море замечена акула
время публикации: 12 октября 2025 г., 14:57 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 15:24
В воскресенье, 12 октября, недалеко от Герцлии в море была замечена акула. Предположительно, речь вновь идет о китовой акуле, которая находится у средиземноморского побережья Израиля уже несколько недель.
Акула, которую назвали Офек, ранее стала причиной закрытия пляжей в Ашдоде, Ашкелоне, Бат-Яме и других городах.
Но в Герцлии о закрытии пляжей не объявляли.
