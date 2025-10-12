Около Герцлии в море замечена акула

В воскресенье, 12 октября, недалеко от Герцлии в море была замечена акула. Предположительно, речь вновь идет о китовой акуле, которая находится у средиземноморского побережья Израиля уже несколько недель.

Акула, которую назвали Офек, ранее стала причиной закрытия пляжей в Ашдоде, Ашкелоне, Бат-Яме и других городах.

Но в Герцлии о закрытии пляжей не объявляли.