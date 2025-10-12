Парламентарии Амит Галеви и Ави Маоз намерены бойкотировать выступление Трампа в Кнессете

Парламентарии Амит Галеви ("Ликуд") и Ави Маоз ("Ноам") объявили, что намерены бойкотировать завтрашнее пленарное заседание Кнессета, на котором выступит президент США Дональд Трамп.

Сайт 0404.co.il пишет, что оба депутата считают, что нет причин для радости по поводу "мирного плана Трампа" в то время, как этот план включает освобождение сотен террористов.

При этом Ави Маоз в интервью редакции 0404.co.il заявил, что возвращение заложников стало возможным благодаря доблести солдат, жертвовавших своими жизнями, а также благодаря политическому руководству страны во главе с Биньямином Нетаниягу. Он сказал, что "нужно быть слепым, чтобы верить, что из инициативы Трампа получится что-то хорошее", и добавил: "миротворческий дух президента США больше относится к сферам этики и поэзии, чем к тяжелой реальности Израиля".