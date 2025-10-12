x
12 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
12 октября 2025
12 октября 2025
последняя новость: 21:28
12 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Парламентарии Амит Галеви и Ави Маоз намерены бойкотировать выступление Трампа в Кнессете

Заложники
Израиль
Дональд Трамп
США
Кнессет
время публикации: 12 октября 2025 г., 21:28 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 21:30
Ави Маоз
Olivier Fitoussi/Flash90

Парламентарии Амит Галеви ("Ликуд") и Ави Маоз ("Ноам") объявили, что намерены бойкотировать завтрашнее пленарное заседание Кнессета, на котором выступит президент США Дональд Трамп.

Сайт 0404.co.il пишет, что оба депутата считают, что нет причин для радости по поводу "мирного плана Трампа" в то время, как этот план включает освобождение сотен террористов.

При этом Ави Маоз в интервью редакции 0404.co.il заявил, что возвращение заложников стало возможным благодаря доблести солдат, жертвовавших своими жизнями, а также благодаря политическому руководству страны во главе с Биньямином Нетаниягу. Он сказал, что "нужно быть слепым, чтобы верить, что из инициативы Трампа получится что-то хорошее", и добавил: "миротворческий дух президента США больше относится к сферам этики и поэзии, чем к тяжелой реальности Израиля".

Израиль
