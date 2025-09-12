x
12 сентября 2025
Израиль

Убийство в Иерусалиме: беременная 25-летняя Одайя Фадида убита на глазах мужа

Убийства
Иерусалим
Семейное насилие
время публикации: 12 сентября 2025 г., 13:01 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 13:05
Убийство в Иерусалиме: беременная 25-летняя Одайя Фадида убита на глазах мужа
Пресс-служба полиции Израиля

Суд разрешил публикацию имя жертвы убийства на парковке в иерусалимском районе Гило, совершенного в четверг вечером.

Убиты 25-летняя Одайя Фадида, в ее убийстве подозревается ее ее бывший муж Даниэль Зелка. По сообщению 12 канала ИТВ, Одайя была застрелена на глазах у своего нынешнего супруга.

На месте происшествия было найдено множество гильз. Одайя Фадида получила тяжелейшее ранение в голову. Ее доставили в больницу в критическом состоянии, но после продолжительных реанимационных мероприятий врачам пришлось констатировать ее смерть. Одайя была беременна, плод также не удалось спасти.

Даниэль Зелка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии: выстрелив в бывшую жену, он пытался покончить с собой, выстрелив себе в шею. В полиции отмечают, что пистолет у него был на основании лицензии: Зелка работал охранником.

Расследование этого преступления продолжается.

