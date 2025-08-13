x
13 августа 2025
|
последняя новость: 18:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 августа 2025
|
13 августа 2025
|
последняя новость: 18:10
13 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Центр "Ликуда" обсуждает объединение с партией Гидеона Саара

Ликуд
Гидеон Саар
время публикации: 13 августа 2025 г., 18:06 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 18:06
Гидеон Саар
Chaim Goldberg/Flash90

В выставочном комплексе "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве проходит специальное заседание центрального комитета "Ликуда", на котором среди прочего будет обсуждаться объединение с фракцией "Ямин Мамлахти" под руководством Гидеона Саара.

Гидеон Саар приехал на заседание ЦК впервые с тех пор, как покинул "Ликуд" около 5 лет назад.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 августа 2025

Решение об оккупации Газы и войны за непризыв. Итоги политической недели
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 августа 2025

Саар в ООН: "Заявления о признании палестинского государства саботировали сделку"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 августа 2025

МИД: к призывам немедленного освобождения израильских заложников присоединилась Украина