Центр "Ликуда" обсуждает объединение с партией Гидеона Саара

В выставочном комплексе "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве проходит специальное заседание центрального комитета "Ликуда", на котором среди прочего будет обсуждаться объединение с фракцией "Ямин Мамлахти" под руководством Гидеона Саара.

Гидеон Саар приехал на заседание ЦК впервые с тех пор, как покинул "Ликуд" около 5 лет назад.