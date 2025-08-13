Центр "Ликуда" обсуждает объединение с партией Гидеона Саара
В выставочном комплексе "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве проходит специальное заседание центрального комитета "Ликуда", на котором среди прочего будет обсуждаться объединение с фракцией "Ямин Мамлахти" под руководством Гидеона Саара.
Гидеон Саар приехал на заседание ЦК впервые с тех пор, как покинул "Ликуд" около 5 лет назад.
