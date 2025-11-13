Нетаниягу потребовал от своих противников и СМИ прекратить нападки на его жену и сына

Поздно вечером 12 ноября премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал в социальной сети Х пост в защиту членов своей семьи, которые, по его словам, подвергаются постоянным нападкам.

Он пишет, что его жена – единственная из жен всех премьер-министров Израиля продолжает работать по своей профессии, детским психологом. Она сопровождала семьи заложников и семьи погибших, жен резервистов, на протяжении многих лет помогала солдатам-одиночкам, онкологическим больным, пережившим Холокост и многим другим людям.

"Она очень помогает мне и государству Израиль на встречах с мировыми лидерами, которые признают ее способности и мудрость. Президент Трамп называет ее "секретным оружием Биби", – пишет Нетаниягу.

Затем премьер-министр пишет, что на протяжении 30 лет она систематически подвергается нападкам. "Все это происходит только потому, что она моя жена".

Биньямин Нетаниягу заявляет, что в такой же ситуации оказался его сын Яир, который отстаивает позиции Израиля исключительно из патриотизма и любви к стране и ее народу.

Премьер-министр пишет, что к общему хору тех, кто нападает на его близких, присоединились журналисты Инон Магаль и Амит Сегаль. "Разве недостаточно очернили уже Сару и Яира, что Инон и Амит чувствуют потребность присоединиться к ядовитому хору против них?" – спрашивает премьер.

Нетаниягу пишет, что нападки на его близких он воспринимает как нападки лично на него.