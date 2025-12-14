Стрельба в Пардес-Хане, тяжело ранен мужчина
время публикации: 14 декабря 2025 г., 20:02 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 20:02
В Пардес-Хане в результате вооруженного нападения тяжело ранен мужчина примерно 35 лет. Парамедики "Маген Давид Адом" доставили раненого в больницу "Гилель-Яфе" в Хадере.
Расследованием занимается следственная группа из Зихрон-Яакова. По данным следствия, раненый является жителем Пардес-Ханы.
На месте преступления вместе со следователями работают криминалисты.
По предварительным данным, речь идет о преступлении на криминальной почве.
Ссылки по теме