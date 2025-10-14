x
14 октября 2025
|
последняя новость: 22:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 октября 2025
|
14 октября 2025
|
последняя новость: 22:24
14 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Биньямин Нетаниягу посетил освобожденных из плена израильтян в больнице "Бейлинсон"

Заложники
Биньямин Нетаниягу
Сара Нетаниягу
время публикации: 14 октября 2025 г., 21:53 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 21:53
Биньямин и Сара Нетаниягу во время визита в больницу "Бейлинсон"
пресс-служба премьер-министра

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой посетили в больнице "Бейлинсон" вернувшихся из плена ХАМАСа заложников Авинатана Ора, Алона Оэля, Гая Гильбоа-Далаля, Эвьятара Давида и Эйтана Мора.

Во время встречи с экс-заложниками премьер-министр рассказал, что за последние два года он вместе с женой много раз встречался с их семьями. "Мы плакали вместе с ними, обнимали их и обещали, что вернем всех", – сказал он. Он отметил, что ежедневно получал отчеты о состоянии израильтян в плену, о том, что удалось узнать о них.

Биньямин Нетаниягу поблагодарил Галя Хирша, координатора по делам заложников, за проделанную работу.

Премьер-министр также пообещал, что Израиль будет добиваться возвращения тел погибших заложников с той же решимостью, с какой боролся за возвращение выживших в плену.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 октября 2025

ЦАХАЛ: "Красный Крест" направляется к месту передачи тел заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 октября 2025

В Израиле уверены, что ХАМАСу известно местонахождение половины тел заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 октября 2025

ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей Газы