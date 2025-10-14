Биньямин Нетаниягу посетил освобожденных из плена израильтян в больнице "Бейлинсон"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой посетили в больнице "Бейлинсон" вернувшихся из плена ХАМАСа заложников Авинатана Ора, Алона Оэля, Гая Гильбоа-Далаля, Эвьятара Давида и Эйтана Мора.

Во время встречи с экс-заложниками премьер-министр рассказал, что за последние два года он вместе с женой много раз встречался с их семьями. "Мы плакали вместе с ними, обнимали их и обещали, что вернем всех", – сказал он. Он отметил, что ежедневно получал отчеты о состоянии израильтян в плену, о том, что удалось узнать о них.

Биньямин Нетаниягу поблагодарил Галя Хирша, координатора по делам заложников, за проделанную работу.

Премьер-министр также пообещал, что Израиль будет добиваться возвращения тел погибших заложников с той же решимостью, с какой боролся за возвращение выживших в плену.