ЦАХАЛ разрушил очередную "башню ХАМАСа" в городе Газа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что некоторое время назад силы Армии обороны Израиля под командованием Южного военного округа нанесли удар по многоэтажному зданию в городе Газа, которое использовалось террористической организацией ХАМАС.

Боевики ХАМАСа установили в здании оборудование для сбора разведданных и наблюдательные позиции для слежения за расположением сил ЦАХАЛа в этом районе и для продвижения террористических действий против Государства Израиль и ЦАХАЛа.

Перед ударом были предприняты меры, чтобы максимально снизить риск причинения вреда гражданским, включая предупреждение населения, использование высокоточного вооружения, наблюдение с воздуха и дополнительные разведданные.

Террористические организации в секторе Газа систематически нарушают международное право, цинично используя гражданские учреждения и действуя в присутствии населения.