Реакции на публикацию видео ХАМАСом: от "Правительство "ХАМАС – наш актив" до оккупации Газы

Лидер партии "Демократы" Яир Голан, комментируя публикацию ХАМАСом видео с заложником Гаем Гильбоа-Далалем, заявил: "Самая справедливая война в истории Израиля превратилась в войну за выживание Нетаниягу вместо возвращения заложников и обеспечения безопасности Израиля".

"Правительство "ХАМАС – это наш актив" попытается утверждать, что речь идет о психологической войне, но свидетельство о том, что Гай Гильбоа-Далаль еще жив разрывает сердце и требует немедленно вернуть всех домой, – написал Яир Голан в своем аккаунте в социальной сети Х.

"Мы должны, и мы обязуемся остановить эту политическую войну, вернуть Гая и 47 его друзей домой и положить конец равнодушию", – завершил свое заявление лидер "Демократов".

Лидер "Еш Атид" Яир Лапид призвал немедленно вернуться к переговорам о возвращении похищенных "и попытаться заключить сделку". "Мы должны сделать все возможное, чтобы вернуть их домой. Мы поддерживаем семьи похищенных: вы не одни, мы с вами".

Лидер "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир, в свою очередь, заявил, что психологическим террором ХАМАС добивается остановки военной операции в Газе. "На это необходим следующий ответ: полная оккупация, абсолютное подавление и поощрение массовой эмиграции. И только такое решение позволит безопасно вернуть заложников".