Израиль

Пятеро жителей деревни Дума задержаны за поддержку ХАМАСа

время публикации: 15 августа 2025 г., 12:36 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 12:41
Пятеро жителей деревни Дума задержаны за поддержку ХАМАСа
Пресс-служба полиции Израиля

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и пограничной полиции МАГАВ были задержаны пятеро разыскиваемых, десяткам подозреваемых выданы предупреждения в связи с тем, что в четверг в ходе похорон в деревне Дума они размахивали флагами ХАМАСа и выкрикивали подстрекательские лозунги.

По сообщению полиции, более чем с 20 участниками похоронной процессии были проведены предупредительные беседы, 45 человек получили уведомления о предупреждении, пятеро были арестованы.

