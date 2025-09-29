Вымогательство с раздеванием: тель-авивская рецидивистка требует деньги за то, чтобы одеться

Жители Тель-Авива сообщают о женщине в возрасте около 40 лет, которая прилюдно раздевается на улицах и в общественных парках, а затем требует с окружающих деньги в обмен на то, что она снова оденется. Полиция признает, что она в курсе ситуации, но решить эту проблему не может.

По сообщению 12 канала ИТВ, многие жители Тель-Авива, включая родителей с детьми, жалуются на поведение неизвестной женщины. Одна из свидетельниц рассказала, что она гуляла с детьми в парке Кирьят-Сефер, когда на них кинулась обнаженная женщина и потребовала дать ей денег, чтобы она больше не раздевалась.

Другой свидетель говорит, что к терроризирующей округу женщине боятся подходить, опасаясь заявлений о сексуальных домогательствах. При этом когда люди из жалости или в надежде на то, что попрошайка оденется, дают ей деньги, та тратит их на наркотики.

В полиции сообщили, что задерживали нарушительницу, но были вынуждены ее отпустить после допроса, и после освобождения "рецидивистка" продолжает раздеваться. Ранее женщина проходила курс лечения от наркозависимости, завершила его и вновь вернулась на улицы. Социальные службы в курсе ситуации и пытаются найти решение проблемы.