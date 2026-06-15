ШАС и "Яадут а-Тора" вновь отказываются голосовать с коалицией

Партии ШАС и "Яадут а-Тора" сообщили председателю коалиции о своем отказе поддерживать коалиционные законопроекты на пленарном заседании Кнессета из-за отказа вынести на повестку дня закон о субсидировании яслей.

В совместном заявлении партий указано, что партии не позволят продвигать реализацию коалиционной повестки из-за того, что законопроект о субсидировании яслей был снят с рассмотрения.

Речь идет о законопроекте, позволяющем обойти запрет БАГАЦа на предоставление скидок семьям уклоняющихся от службы учащихся йешив для посещения яслей. Законопроект устанавливает, что субсидия на ясли будет определяться только на основании занятости матери ребенка, вне зависимости от того, работает ли отец. При этом размер доходов будет учитываться для обоих родителей в сумме, что дает преимущество семьям, в которых женщина работает, а мужчина нет.

Законопроект вызывает острые разногласия не только в оппозиции, но и внутри коалиции, прежде всего в партиях "Ликуд" и "Ционут Датит", поскольку тесно связан с вопросом призыва ультраортодоксов на военную службу.

Глава коалиции Офир Кац сообщил главам ультраортодоксальных фракций, что этот законопроект не будет вынесен на рассмотрение, так как у него нет большинства. В "Яадут а-Тора" заявили, что "если нет большинства для этого законопроекта, не будет большинства для остальных".

Помимо прочего, речь идет о законопроекте о формировании паритетной комиссии по расследованию событий 7 октября.