Адвокат подозревается в сексуализированном насилии в отношении клиенток
время публикации: 15 марта 2026 г., 13:53 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 13:53
Полиция арестовала адвоката из Нетании, которого подозревают в сексуализированном насилии в отношении его клиенток. Суд по просьбе следствия наложил запрет на публикацию имени подозреваемого и подробностей расследования.
По сообщению полиции, тайная фаза расследования велась несколько месяцев, и после сбора достаточного объема доказательств было принято решение о задержании подозреваемого.
