Адвокат подозревается в сексуализированном насилии в отношении клиенток

Полиция арестовала адвоката из Нетании, которого подозревают в сексуализированном насилии в отношении его клиенток. Суд по просьбе следствия наложил запрет на публикацию имени подозреваемого и подробностей расследования.

По сообщению полиции, тайная фаза расследования велась несколько месяцев, и после сбора достаточного объема доказательств было принято решение о задержании подозреваемого.