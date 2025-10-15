БАГАЦ потребовал от правительства ответа о создании госкомиссии по расследованию событий 7 октября

Высший суд справедливости потребовал от правительства в течение месяца дать ответ относительно формирования государственной комиссии по расследованию событий 7 октября.

В решении суда говорится: "Мы пришли к выводу, что нет реальных разногласий относительно необходимости создания государственной комиссии с широкими полномочиями и правом делать выводы и выносить рекомендации относительно событий, связанных с 7 октября".