Израиль

БАГАЦ потребовал от правительства ответа о создании госкомиссии по расследованию событий 7 октября

Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 15 октября 2025 г., 17:25 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 17:25
Yonatan Sindel/Flash90

Высший суд справедливости потребовал от правительства в течение месяца дать ответ относительно формирования государственной комиссии по расследованию событий 7 октября.

В решении суда говорится: "Мы пришли к выводу, что нет реальных разногласий относительно необходимости создания государственной комиссии с широкими полномочиями и правом делать выводы и выносить рекомендации относительно событий, связанных с 7 октября".

Израиль
